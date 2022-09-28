AK Parti milletvekilleri Yunak'ı ziyaret etti

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KONYA (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Sert ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Yunak'ı ziyaret etti.



Sert ve Özkaya, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Yunak Belediye Başkanı Ali Konak ile bir araya geldi.



Milletvekilleri Hasan Sert ile Ali Özkaya, ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı, istek ve talepleri dinledi.



Konak milletvekillerine teşekkür etti.

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