Konya'da Bilgehaneler'de yeni dönem eğitimleri başladı

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet veren Bilgehaneler yeni döneme 10 bin 187 öğrenciyle başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Bilgehanelerin öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya merkez ve ilçelerde 18 noktada Bilgehaneler'in hizmet verdiğini hatırlattı.

Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerle her yaştan vatandaşın hayatına dokunmaya gayret ettiklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Bilgehanelerimiz de yeni döneme aynı istek ve heyecanla 'merhaba' dedi. Ders destek programları, atölye ve etkinlikler, milli ve manevi eğitimler olarak 3 ana başlıkta hizmet veren Bilgehanelerimize, yeni dönemde 10 binin üzerinde öğrencimiz kayıt yaptırdı. Yeni dönemde tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum. İnşallah sorunsuz ve güzel bir eğitim yılı geçirirler."

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