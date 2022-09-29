Bozkır'da aileler pekmez kaynatmaya başladı

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KONYA (AA) - Bozkır'a bağlı Hamzalar mahallesinde Acar ailesi beraber çalışarak geçimlerini kendilerine ait bağlarından elde ettikleri üzüm ve pekmezlerden sağlıyor.

Mehmet Acar, bağ bozumu mevsiminin geldiğini belirterek, "Kendi emeğimiz olan ve meşhur Hamzalar pekmezimizi yapıyoruz. Bağdan üzümlerimizi topladıktan sonra üzümlerin şırasını yani özünü çıkarıyoruz. Özünü çıkardığımız şırayı özel toprağımızla kestirip dinlendiriyoruz. Dinlenen şırayı kaynatıp tekrar dinlendirmeye alıyoruz." dedi.

Özel toprakla kestirilen ve dinlendirilen şıranın pekmez yapımına hazır olduğunda 6-7 saat kaynattıklarını anlatan Acar, 6 kilogram üzümden 1 kilogram pekmez elde ettiklerini söyledi.



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