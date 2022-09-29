Karapınar'da uyuşturucu operasyonu

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KONYA (AA) - Karapınar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 54 pet bardağa ekilmiş Hint keneviri, 610 gram kurutulmuş esrar, 18 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekibi Adalet Mahallesi'nde belirlenen adreste arama yaptı.



Yapılan aramada evin bahçesinde ekili halde 1 adet Hint keneviri, 54 pet bardağa ekilmiş Hint keneviri, 610 gram kurutulmuş esrar ve 18 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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