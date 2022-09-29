Konya'da 3 bin 503 paket kaçak sigara ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da 3 bin 503 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesinde kaçak tütün, sigara üretimi ve satışına yönelik faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 iş yeri ve 1 depoda arama yaptı.

Yapılan aramada bulunan 1 sigara dolum makinesi, 1 paket jelatinleme makinesi, 3 bin 503 paket sigara, 98 bin 500 boş makaron, 64 nargile tütünü, 78 kilogram kıyılmış tütün, 5 bin boş sigara kutusuna el konuldu.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldığı belirtildi.

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