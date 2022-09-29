Konya'da 2 yaşındaki çocuğun trafik kazasında ölümüyle ilgili sanık hakim karşısında

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KONYA (AA) - Konya'da trafik kazasında ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuğun, 8 yıl yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Y. ile taraf avukatları katıldı.

Mustafa Y, olayla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Söz konusu kazaya neden olan sürücü ben değildim." ifadesini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Yaşar T. maktul Zişan Can'ın bulunduğu araca çarpan kamyonun plakasını görmediğini ama yanında ve arkasında gül ya da lale resmi gördüğünü söyledi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin kazaya karışan sürücü olmadığını belirterek, "Müvekkilim olay anında olay yerinde değildir. Buna ilişkin günlük çalışma programlarını ve görüşme kayıtlarını dosyaya sunduk. Müvekkilim olay anında başka bir yerdedir." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Ali Can idaresindeki 42 RR 424 plakalı otomobil ile 22 Eylül 2013'de Konya-Afyonkarahisar kara yolunun 33. kilometresinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen su tankeri arazöz çarpışmış, arazözün sürücüsü kazanın ardından aracıyla kaçmıştı.

Ağır yaralanan ve 8 yıl yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Zişan Can, 13 Ocak 2021'de yaşamını yitirmiş, kazaya ilişkin soruşturma başlatılmış, şüpheli bulunan Mustafa Y. hakkında dava açılmıştı.





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