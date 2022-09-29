Konya'da Okçuluk Turnuvası yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 81 sporcunun katılımıyla Alparslan-Malazgirt Okçuluk Turnuvası gerçekleştirildi.

Zeki Altındağ İlkokulu'nda bulunan Şehit Mustafa Çizmeci Spor Salonu'nda yapılan turnuvada okçular, hedefi on ikiden vurmak için tüm hünerlerini sergiledi.

İki gün süren turnuvada çekişmeli geçen yarışmalar sonucu dereceye giren sporcular için madalya töreni yapıldı.

İlk kez düzenlenen turnuvada Konya Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Takımı 4 altın, 1 gümüş, toplam 5 madalya kazandı.

"Olimpik Yay" kategorisinde da İlke Yıldız, "Makaralı Yay" kategorisinde Hatice Şen altın madalyanın sahibi olurken, "Olimpik Yay" kategorisinde yarışan Büyükşehir Belediyespor antrenörü Murat Kamışdere ikincilik elde etti.

"15 Yaş Altı" kategoride Muhammed Talha Olaç, "Olimpik Erkek" ve Uzay Işık Yazıcı da "Makaralı" kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.