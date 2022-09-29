Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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KONYA (AA) - Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Fevzi Taş idaresindeki 42 GE 014 plakalı otomobil, Kozanlı Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Taş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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