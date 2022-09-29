"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" sekizinci gününde sürüyor

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KONYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının 5 şehirde düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınan 19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin sekizinci gününde Mevlana Müzesi Gül Bahçesi'nde sema programı icra edildi.

Festivalin açık hava etkinlikleri kapsamındaki sema gösterisi Uluslararası Mevlana Vakfı tarafından düzenlendi.

Müze bahçesinde semazenlerin Mevlevi ayinini çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi izledi.

Festivalin yarınki açık hava etkinlikleri kapsamında santur sanatçısı Sedat Anar Kültür Park Meydanı'nda, İran'dan Hesameddin Seraj ise Selçuklu Kongre Merkezi'nde birer konser verecek.

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