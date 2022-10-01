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Konya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA

Konya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Akşehir-Antalya kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda Erol A. (44), Erşan A. (22) ve Osman B. (37) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, Erol A, Erşan A. ve Osman B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erol A. yaşamını yitirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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