Konya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Akşehir-Antalya kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda Erol A. (44), Erşan A. (22) ve Osman B. (37) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, Erol A, Erşan A. ve Osman B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erol A. yaşamını yitirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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