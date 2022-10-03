Karapınar'da yamaç paraşütü yarışması sona erdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Karapınar'da Göktepe XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim yarışması sona erdi.

Yarışmalarda dereceye giren kulüp ve sporculara ödülleri Karapınar Millet Kafe'de verildi.

2 gün süren yarışmalarda kadınlar klasmanında Gürcistan'dan gelen Monika Tabatazade, kulüpler klasmanda Konya Air Sports, takımlarda Gaziantep YP (Ali Kavillioğlu) genel klasmanda Mert Saraç birinci oldu.

Dereceye girenlere ödülleri, kupa ve madalyaları verildi.

Programa, Kaymakam Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş, yerli ve yabancı yarışmacılar katıldı.



Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş ve Başkan Yardımcısı Serkan Yaylacı tarafından Kaymakam Oğuz Cem Murat'a ve Belediye Başkanı Mehmet Yaka'ya plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.