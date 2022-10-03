Konya Büyükşehir Belediyesi 28 otobüsü daha teslim aldı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 372 milyon lira bedelle alımını yaptıkları 98 otobüsün 28 tanesini daha teslim aldıklarını duyurdu.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Kentin coğrafi alan olarak Türkiye'nin en büyük şehri olduğunu, nüfus olarak da Türkiye'nin en büyük 6. şehri olduğunu hatırlatan Altay, "Bu büyük coğrafyada ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmakla ilgili gece gündüz demeden çaba sarf ediyoruz. Konya merkez nüfusu 1 milyon 400 bin. 130 bin üniversite öğrencimiz, 500 bine yakın ilk ve orta öğretim öğrencimiz var. Her gün yaklaşık 90 bin kilometre yol yaparak 450 bin insanımızı toplu taşımayla bir yerden bir yere götürüyoruz. Ulaşım konforumuzu artırmamız bizim en önemli önceliklerimizden birisi." değerlendirmesinde bulundu.

Altay, Türkiye'nin en ucuz ulaşımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi olduklarına da vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"98 otobüs için 372 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Bundan önce 53 otobüsümüzü hizmete sunmuştuk. Bugün itibariyle inşallah 19 yarı seyahat, 9 da solo olmak üzere 28 otobüsümüzü daha Konyalıların hizmetine sunmuş olacağız. Böylece hizmete giren araç sayımız toplam 81 olacak. Kasım ayı içinde 11 solo, 6 körüklü aracımızın da gelmesiyle 98 otobüsümüz şehrimizde hizmet veriyor olacak. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'nin en ucuz ulaşımını yapan Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin konforunu artırmak için yeni otobüslerimizi bir bir hizmete sunuyoruz. Konyalılara hayırlı olsun."

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