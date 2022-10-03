Konya Büyükşehir Belediyesi 28 otobüsü daha teslim aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir Belediyesi 28 otobüsü daha teslim aldı

AA

Konya Büyükşehir Belediyesi 28 otobüsü daha teslim aldı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 372 milyon lira bedelle alımını yaptıkları 98 otobüsün 28 tanesini daha teslim aldıklarını duyurdu.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Kentin coğrafi alan olarak Türkiye'nin en büyük şehri olduğunu, nüfus olarak da Türkiye'nin en büyük 6. şehri olduğunu hatırlatan Altay, "Bu büyük coğrafyada ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmakla ilgili gece gündüz demeden çaba sarf ediyoruz. Konya merkez nüfusu 1 milyon 400 bin. 130 bin üniversite öğrencimiz, 500 bine yakın ilk ve orta öğretim öğrencimiz var. Her gün yaklaşık 90 bin kilometre yol yaparak 450 bin insanımızı toplu taşımayla bir yerden bir yere götürüyoruz. Ulaşım konforumuzu artırmamız bizim en önemli önceliklerimizden birisi." değerlendirmesinde bulundu.

Altay, Türkiye'nin en ucuz ulaşımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi olduklarına da vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"98 otobüs için 372 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Bundan önce 53 otobüsümüzü hizmete sunmuştuk. Bugün itibariyle inşallah 19 yarı seyahat, 9 da solo olmak üzere 28 otobüsümüzü daha Konyalıların hizmetine sunmuş olacağız. Böylece hizmete giren araç sayımız toplam 81 olacak. Kasım ayı içinde 11 solo, 6 körüklü aracımızın da gelmesiyle 98 otobüsümüz şehrimizde hizmet veriyor olacak. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'nin en ucuz ulaşımını yapan Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin konforunu artırmak için yeni otobüslerimizi bir bir hizmete sunuyoruz. Konyalılara hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karapınar'da yamaç paraşütü yarışması sona erdi
YEREL HABERLER Karapınar'da yamaç paraşütü yarışması sona erdi
Konya'da cami ve evlerden musluk çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da cami ve evlerden musluk çalan şüpheli ...
Konya'da kaldırımda yürüyen kişinin telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da kaldırımda yürüyen kişinin telefonunu ...
'Türk' adının geçtiği yazıtın bulunduğu Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkarıldı
YEREL HABERLER 'Türk' adının geçtiği yazıtın bulunduğu Savatra'da, ...
Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
YEREL HABERLER Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı ...
Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor maçının ardından
YEREL HABERLER Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor maçının ...
Konyaspor - Ümraniyespor maçının ardından
YEREL HABERLER Konyaspor - Ümraniyespor maçının ardından
Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor maçının ardından
YEREL HABERLER Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor maçının ...
Konyaspor - Ümraniyespor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Konyaspor - Ümraniyespor (EK FOTOĞRAFLAR)
Konyaspor - Ümraniyespor: 1-0
YEREL HABERLER Konyaspor - Ümraniyespor: 1-0
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Konya'da kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Konya'da kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi
Konyaspor - Ümraniyespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Konyaspor - Ümraniyespor (FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Bakan Kurum'dan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Bakan Kurum'dan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ...
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi ...
Kuruyan Akşehir Gölü büyükbaş hayvanlara "mera" oldu
YEREL HABERLER Kuruyan Akşehir Gölü büyükbaş hayvanlara "mera" oldu
Karapınar'da yamaç paraşütü yarışması başladı
YEREL HABERLER Karapınar'da yamaç paraşütü yarışması başladı
Konya'da duvarı delip kuyumcu soymaya çalıştılar
YEREL HABERLER Konya'da duvarı delip kuyumcu soymaya çalıştılar
Babalarının izinden giden üç itfaiye eri alevlere müdahale ediyor
YEREL HABERLER Babalarının izinden giden üç itfaiye eri alevlere ...
Konya'da 8 firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da 8 firari hükümlü yakalandı
Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımız arsa sayısını 1 milyona çıkarma talimatı verdi
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımız arsa sayısını 1 milyona ...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya'da konuştu:
YEREL HABERLER Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, ...
Konya Büyükşehir Belediyesinden lise öğrencilerine İstanbul gezisi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesinden lise öğrencilerine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.