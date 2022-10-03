Doğduğu ve büyüdüğü ilçeye doktor olarak atandı

KONYA (AA) - Doğup büyüdüğü Konya'nın Yunak ilçesine doktor olarak atanan Elife Bardak, en büyük hayalini gerçekleştirdi.



1998 yılında ilçeye bağlı Kuzören Mahallesi'nde doğan Elife Bardak, ilk ve orta öğrenimini Yunak'ta tamamladı.

Doktor Bardak, 2022 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonrası ilk tercih yeri olan Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne atanarak burada görevine başladı.

Görev yaptığı hastanede, çocuklu hayalini gerçekleştirdiğini belirten Elife Bardak, "Doğum yerim olan Yunak'a atandığımı öğrenince çok mutlu oldum. Bu bambaşka bir duygu. Çünkü çocukluk hayalimi gerçekleştirdim ve kendi insanıma hizmet ediyorum. Onların dertlerini dinleyip çare olmak çok güzel bir duygu." diye konuştu.

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