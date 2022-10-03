Konya'da uyuşturucu operasyonunda 23 kilogram esrar ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Kökünü Kurutma Operasyonları" kapsamında Çimenlik Mahallesi'nde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.

Adreste hassas burunlu narkotik köpeği Alex'in de katılımıyla detaylı arama yapan ekipler, evin müştemilatında variller içine zulalanmış 23 kilogram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli C.O, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

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