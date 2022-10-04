Konya'da gümrük kaçağı cep telefonu ve tütün ürünü satan 4 şüpheli yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da iki iş yeri ile bir eve düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki iş yeri ile bir evde gümrük kaçağı tütün ürünü ve cep telefonu satışı yapıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 25 bin bandrolsüz makaron, 2 bin 200 paket sigara, 367 paket doldurulmuş sigara, 11 kilogram nargile tütünü, 3 bin 500 sigara kutusu ve 60 sökülmüş TAPDK bandrolü ile 12 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.



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