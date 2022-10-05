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Konya'da uyuşturucu ticareti sırasında suçustü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA

Konya'da uyuşturucu ticareti sırasında suçustü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada 8 kilogram eroinle yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı şüphesi üzerine bir aracı takibe aldı.

Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde bir adrese giden şüpheli, başka bir kişiyle buluşarak uyuşturucu alışverişi yaptığı sırada narkotik ekipleri operasyon düzenledi. Ekipleri görünce kaçmaya başlayan şüpheliler, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Zanlıların aracında yapılan aramada 16 parça halinde 8 kilo 60 gram eroin, 69 bin 400 lira ve 800 dolar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak suçlarından adliyeye sevk edilen Abdülazim Y. ve Cebrail D. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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