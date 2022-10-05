Konya'da drift yapan 2 sürücüye 18 bin 250 lira ceza kesildi

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KONYA (AA) - Konya'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 aday sürücüye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada "Haydi çocuklar okulunuza. Piyasa bize emanet : )" paylaşımı yaparak trafiği tehlikeye düşüren bir kişi ve drift yapan başka bir sürücüyü tespit etti.

Haklarında adli işlem başlatılan S.Ç. ve Y.A'ya 18 bin 250 lira ceza kesildi. Aday sürücü oldukları anlaşılan S.Ç. ve Y.A'nın sürücü belgeleri daimi olarak iptal edildi.

Araçlar trafikten men edilerek, otoparka çekildi.



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