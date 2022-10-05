Yunak'ta öğrencilere ücretsiz yemek uygulaması başladı

KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencilerine ücretsiz yemek uygulamasına başlandı.

Yunak Kaymakamlığı, Yunak Belediyesi, Yunak Meslek Yüksek Okulu ve hayırseverler arasında imzalanan protokol kapsamında Yunak MYO'ya devam eden ve yeni eğitim yılında kayıt yaptıran tüm öğrencilerin yemekleri Yunak MYO Yaşatma Derneği aracılığıyla ücretsiz olarak veriliyor.

Yunak MYO Müdürü Kadir Öztaş, konuya ilişkin açıklamasında, üniversite eğitimini Yunak’ta sürdüren gençlerin yaşamlarını güzelleştirmek adına yapabilecekleri ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

- "Harçlıkları ceplerinde kalıyor"

Protokol kapsamında ücretsiz yemeğin yanı sıra öğrencilerin yurt, konaklama, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarının büyük bir bölümünün de Yunak Belediyesi tarafından karşılandığını aktaran Öztaş, "Bu durum Yunak ilçemizi ve okulumuzu tercih edip burada eğitim gören gençlerimizi ve bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Öğrencilerimize destek olmaya başladığımızdan beri çok güzel geri dönüşler aldık. Hem sıcak yemek imkanı buluyorlar hem de harçlıkları ceplerinde kalıyor. Gençlerimize ekonomik desteğimizin kapsamını genişletmek için elimizden ne gelirse hayırseverlerimizin de katkılarıyla onlara sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.