Konya'da "İyilikhane Projesi" tanıtıldı

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KONYA (AA) - Konya'da Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde hazırlanan "İyilikhane Projesi" düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Okuldan yapılan yazılı açıklamada, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün uyguladığı "Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek Programı" kapsamında hazırlanan projenin, okulda düzenlenen etkinlikle konuklara anlatıldığı belirtildi.

Projenin, toplumsal sorumluluk ve gönüllülük projesi olduğu, dört paydaş okulla yürütüleceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projemizin amaçları arasında öğrencilerimizin herhangi bir karşılık beklemeksizin toplumsal sorunları görebilmesi ve bunlara çözüm geliştirmeleri yer almaktadır. Bu amaç doğrultusunda hem kendilerine hem de diğer insanlara katkı sağlamaları amaçlanmıştır. Ülkemizin geleceği olan gençlerin sorumluluk bilincinin artırılması yönünde faaliyetler gerçekleştirilecektir. Toplumun sorunlarına duyarsız kalmamaya, gerektiğinde bu sorunların çözümüne katkı sunmaya teşvik edilecekler. Ortak bir amaç etrafında toplanarak hareket etmek öğrencilerin sosyalleşmesine de katkı sunacaktır."

Mayıs'ta sona erecek projede, aylara göre planlanan yarışmalar, konferanslar, çeşitli yardımlaşma ve iyilik faaliyetleri, gönüllülük esasına göre yürütülecek ayni ve nakdi yardımların toplanması, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gibi faaliyetlerin yer alacağı belirtildi.

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