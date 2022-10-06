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Mevsimsel kuraklığın yaşandığı Akşehir Gölü'nde çok sayıda ölü yaban ördeği bulundu

AA

Mevsimsel kuraklığın yaşandığı Akşehir Gölü'nde çok sayıda ölü yaban ördeği bulundu

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Afyonkarahisar-Konya sınırları içinde bulunan ve mevsimsel kuraklık sonucu suları çekilen Akşehir Gölü'nde çok sayıda telef olmuş yaban ördeği bulundu.

Mevsimsel kuraklığın yanı sıra kaçak kuyular, iklim değişikliği ve gölü besleyen nehirlerin üzerine inşa edilen yapılar nedeniyle suların çekildiği gölde, türkülere konu olan yeşil başlı yaban ördeği başta olmak üzere çok sayıda kuş türü ölüsüne rastlandı.

Akademik Dağcılık Kulübü Başkanı Bayram Çini, AA muhabirine, Akşehir'de doğa sporları ve çevre duyarlılığını artırmak için farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Doğa yürüyüşü etkinliğinde yaban ördeği, martı ve flamingonun telef olduğunu gördüklerini anlatan Çini, bozkırı andıran göl alanında büyük şok yaşadıklarını dile getirdi.

Çini, "Buradaki ölümler çok tedirgin ediyor. Bundan 10 yıl kadar önce de suların çekilmesiyle kuş ölümleri olmuştu. Metan gazından olduğunu söylemişlerdi. Şimdi de yüzlerce kuş ölümüyle karşılaştık. Ne zaman ve nasıl olduğuna dair bilgimiz yok." diye konuştu.

Yaban ördeği ve flamingoların sulak alanlarda beslendiğini aktaran Çini, son 2 yıldır yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle kuş sayısında azalma olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

- "Kuraklığın genel etkisi ve gaz zehirlenmesi dışında enfeksiyon veya virüs de olabilir"

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa Dikmenli de bölgede 11 yıl öncede kuş ölümlerinin yaşandığını söyledi.

Yürütülen araştırmada bunun metan gazı salınımından kaynaklandığının belirlendiğine değinen Dikmenli, şöyle konuştu:

"Araştırmaya göre, kuraklık sonucu suların çekilmesiyle metan gazı salınımı artıyor. Bu da hayvanları etkiliyor. Bu, günlük veya bir haftalık süreç değil. Çevresel felaketi uzun yıllardır yaşıyoruz. Geçen yıl da Tuz Gölü'nde tatlı su eksikliğinden kaynaklı flamingo ölümleri yaşanmıştı. Alınan tedbirlerle bu yıl önüne geçildi. Akşehir Gölü'ndeki ölümlerin kesin sebebi için numune alınması gerekir. Kuraklığın genel etkisi ve gaz zehirlenmesi dışında enfeksiyon veya virüs de olabilir. Detaylı çalışmalarla kesin ölüm nedenleri ve sayısı belirlenebilir."

Dikmenli, bölgede sıklıkla görülen yeşil başlı ördeklerin avcı baskısında olduğuna işaret ederek, "Hayvanlar susuzluktan ziyade avcı tehdidinden dolayı rota değiştirmiş olabilir. Kuraklığa bağlı sulak alanların azalması kuşları doğrudan etkiliyor." dedi.

Yeşil başlı ördeklerin, sıklıkla bölgede görülen, kısa mesafeli göç grubundaki kuşlar olduğuna işaret eden Dikmenli, şunları kaydetti:

"Gıdasızlıktan, tatlı su yoksunluğu ve gaza maruz kalmaktan doğayla mücadelesini kaybetmiş olabilirler. Marmara-Hatay kuş yolu güzergahı Akşehir Gölü'ne yakındır. Ülkemize giren göçmen kuşlar, burada mola veriyor. Önemli bir nokta. Sular çekildiği için yorgunluktan bitkin düşüp gıda ve tatlı su bulamayan flamingo gibi göçmen türler, gaza maruz kalarak ölmüş olabilir."


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