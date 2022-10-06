Bisikletiyle dünya turuna çıkan İtalyan gezgin Beyşehir'e geldi

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KONYA (AA) - Özel yaptığı bisikletiyle dünya turuna çıkan İtalyan gezgin Alex Sidney, Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

İngiltere'de yaşayan ve dünya turuna geçtiğimiz mart ayında Hollanda'dan başlayan Sidney, seyahatinde kullandığı bizzat kendi yaptığı bisikleti ise görenlerin hayli ilgisini çekiyor.



Yolda karşılaştığı ve yanına aldığı "Nova" isimli sokak köpeğiyle seyahatine devam eden Sidney, gezisinin Türkiye ayağında tanıştığı Türkleri ise "misafirperver ve çok sıcak kanlı" olarak niteliyor.



İlçede, Beyşehir Bisiklet Topluluğu tarafından misafir edilen bisikletli gezgin, dünya turuna çıkma sebebini ise "yeni kültürleri, yeni insanları tanımak ve doğa tutkusu" olarak açıkladı.



Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da, Alex Sidney'i Beyşehir Bisiklet Topluluğu Bisiklet Evi'nde konuk etmek ve yakından tanımaktan çok mutlu olduklarını belirterek, "Kendisine bir forma da hediye ettik ve Antalya’ya doğru uğurladık, yolu açık olsun." dedi.

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