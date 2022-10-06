Karapınar ilçe yöneticileri ilçedeki yüksekokul öğrencileriyle buluştu

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ilçe yöneticileriyle bir araya geldi.



İlçe Kaymakamı Oğuz Murat Cem, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Komutanı Jandarma Başçavuş Mustafa Sönmez, İlçe Emniyet Müdürü Muharrem Mete'nin katıldığı toplantı, Prof. Dr. Ahmet Kesik Konferans Salonu'nda yapıldı.



Okul Müdürü Naim Çağlar Diri, ilçe yöneticilerine, okula, öğrencilerine verdikleri destek ve ilgi için teşekkür etti.

Öğrencilere Selçuk Üniversitesi gibi kendisini ispatlamış bir üniversitede okudukları için gurur duymaları gerektiğini ifade eden Kaymakam Oğuz Cem Murat, "Bir zamanlar bizlerde sizin oturduğunuz yerleydik. Zamanın nasıl geçtiğini bilemiyorsunuz. Önemli olan kendinizi yetiştirmek ve iyi bir eğitim almak. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Kapımız herkese olduğu gibi sizlere de açık." diye konuştu.



Daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Yaka da, Karapınar hakkında öğrencilere bilgi vererek belediye olarak başta sosyal ve kültürel alanlarda olmak üzere her alanda meslek yüksek okuluna destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Daha sonra öğrencilerden gelen istek ve soruların cevaplanmasıyla toplantı sona erdi.



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