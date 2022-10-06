Beyşehir'de "Çağrıya kulak ver" konferansı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında konferans düzenlendi.



Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki "Çağrıya kulak ver" konulu konferansın açılışında konuşan Beyşehir İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, bu sene Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası'nın aynı tarihlere denk geldiğine dikkati çekerek her iki haftanın da "Peygamberimiz, cami ve irşat" temasıyla kutlanacağını söyledi.



Kükrek konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Camiler ve din görevlileri haftasında ayrıca programlarımızın başlığı da 'Peygamberimiz, cami ve irşad' biz neye çağırıyoruz, Peygamber Efendimiz neye çağırıyor, ezanlar neye çağırıyor. Birkaç kelimeyle izah edecek olursak, Peygamber Efendimiz birliğe, dirliğe, imana, camiye, güzel ahlaka çağırıyor. Ezanlar, vatana, millete, bayrağa saygıya, sevgiye çağırıyor. Dine, diyanete, birliğe, saygıya çağırıyor. Bu salonu doldurarak bu çağrıya kulak verip teşrif ettiğiniz için minnettarız hepinize."

Konferansın sonunda davetliler salon çıkışında hazırlanan fotoğraf sergisini gezdi.

Programa, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türken, AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin, MHP İlçe Başkanı Nazım Parla, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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