Ilgın Belediye Başkanı Ertaş'tan Mevlit Kandili mesajı

KONYA (AA) - Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ertaş, mesajında yapılan tüm duaların kabul olmasını temenni ederek, şunları kaydetti:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberimizin dünyaya teşrifi dolayısıyla Mevlit Kandili'ni idrak etmenin huzuru içindeyiz. Peygamberimiz, adaletin, ahlakın, iyiliğin ve hoşgörünün ilahi burcudur. Peygamberimizin doğumunu kutladığımız bugün bizlere bir vesiledir. O'nun hayatımızı aydınlatan yaşam tarzını, öğütlerini, cömertlik ve adaletini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri daha da iyi anlayıp kavramak gerekmektedir. Bu mübarek günde yapacağımız tüm dualar, vatanımızın ve milletimizin birlik ve beraberliğinin kuvvetlenmesine, dünya üzerinde artan vahşet ve zulmün sona ermesine, Türk-İslam coğrafyasının kardeşlik ve huzur içerisinde yaşamasına vesile olsun."

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