Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın Mevlit Kandili mesajı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlit Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Altay, mesajında bu mukaddes zamanların, dünyada barışa, hoşgörüye ve huzura vesile olmasını diledi.

Tüm İslam aleminin kandilini kutlayan Altay, şunları kaydetti:

"571 yılının kutlu bir gecesinde tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimize, 40 yaşına geldiğinde peygamberlik nail olmuş ve yeryüzünde İslam'ın altın çağının yaşanacağı müjdelenmiştir. O günden bugüne 14 asrı aşkın süredir İslam, tüm insanlığı barışa, hoşgörüye, kardeşliğe ve teslimiyete davet ediyor. Sevgili Peygamberimizin ulvi hatırasını bugün her Müslüman yüreğinin en müstesna köşesinde taşıyor. Bu mübarek gecede yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin makbul olmasını temenni ediyorum."

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