Konya'da drift yapan sürücüye 10 bin 948 lira ceza kesildi

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KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde drift yapan sürücüye 10 bin 948 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar ve görüntüler üzerine harekete geçti.

Ekipler, bir otomobille drift yapan sürücünün Y.I. olduğunu belirledi.

Ehliyetsiz araç kullanma ve drift yapma suçlarından 10 bin 948 lira idari para cezası kesilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca otomobil sahibine de ehliyetsiz araç kullandırmaktan 1823 lira para cezası uygulandı.

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