Beyşehir'de öğrenci taşıyan servislerin sürücülerine seminer verildi

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde öğrenci taşıyan servislerin sürücülerine eğitim semineri verildi.
Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerde, şoförlere uymaları gereken kuralları, trafikte karşılaşacakları zorluklar, kaza durumunda ortaya çıkacak olumsuz koşullar, dikkat edilmesi gereken hususlar ve öğrencilerin güvenli bir şekilde evlerinden okullarına ve de okullarından evlerine dönmelerinin önemi anlatıldı.
Toplantıya katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk ve Şube Müdürü Süleyman Ünal, eğitim semineri sonrasında taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan sürücülere teşekkür belgelerini verdi.