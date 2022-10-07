Bozkır ilçesinde Halk Günü etkinliği düzenlendi

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KONYA (AA) - Bozkır Kaymakamı Ahmet Berkay Deniz, Halk Günü etkinliğine katıldı.

İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Deniz, etkinlik sayesinde ilçedeki her yaştan vatandaşla bir araya geldiklerini söyledi.

Program Kaymakam Deniz'in vatandaşlarla sohbet etmesinin ardından sona erdi.





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