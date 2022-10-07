Akşehir Belediyesi "Atma Tıkla Projesi" için ödül töreni düzenledi

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KONYA (AA) - Akşehir Belediyesince başlatılan "Atma Tıkla Projesi" için ödül töreni gerçekleştirildi.

Geri dönüşebilen atıkların ekonomiye kazandırılması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması amacıyla başlatılan projeye katılan ve ödül alan 6 yaşındaki Canan Gülce ile ablası Elif Gökçe Özen'e hediyelerini Belediye Başkanı Salih Akkaya verdi.

Akkaya, ödül töreninde, vatandaşların projeye yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Hediye kazananları tebrik eden Akkaya, "Kampanya kapsamında 755 kişi uygulamayı indirip aktif olarak kullanıyor. Bugüne kadar 6,5 ton kağıt, 300 kilogram atık pil, 4 tona yakın plastik malzeme, 1 tona yakın ilaç, 5 tona yakın cam gibi atıklar toplandı." diye konuştu.



Selçuk Özen ise kızlarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

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