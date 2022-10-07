Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Mevlit Kandili idrak edildi

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KONYA (AA) - Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

İl Müftülüğünce Konya'daki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Cemaat, İbrahim Hakkı Konyalı, Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye başta olmak üzere tüm camilerde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da da Mevlit Kandili idrak edildi.

Kentlerdeki camilerin önünde cemaate ikramlarda bulunuldu.

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