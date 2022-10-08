Yalıhüyük'te kanser taraması yapılıyor

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KONYA (AA) - Yalıhüyük'te Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Mobil Sağlık Merkezince, kadınlara yönelik kanser taraması gerçekleştiriliyor.

İlçe Kaymakamı İbrahim Yazıcı ile Belediye Başkanı Hasan Koçer, Kapalı Pazaryeri'ndeki sağlık ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi, TSM Başkanı Dr. Mehmet Emin Arık’tan bilgi aldı.

Arık, yaptığı açıklamada, kanserde hastaların erken tanı alıp erkenden tedaviye başlamalarının tedavi başarısı ve hastanın beklenen yaşam süresi üzerinde çok etkisi bulunduğunu ifade etti.

İlçedeki kanser taramasının 3 gün süreceği bildirildi.





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