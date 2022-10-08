Konya Büyükşehir Belediyesinden "İyi ki Doğdun, Sürprizimiz Var" hediye çalışması

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "İyi ki Doğdun, Sürprizimiz Var" sloganıyla yapılan hediye çalışması kapsamında kent genelindeki 7-18 yaş arası çocuk ve gençlere sürpriz doğum günü hediyesi göndereceklerini açıkladı.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Ekim'e kadar "gencdostu.konya.bel.tr" adresine kaydını yapan gençlere 2023 yılı içinde doğum günü hediyeleri ulaştırılacağını belirtti.

Gençlerin gözlerindeki parıltıyı görmenin, mutluluklarına ortak olmanın kendilerini de mutlu ettiğini vurgulayan Altay, "7-18 yaş arası çocuklarımıza ve gençlerimize 2023'de teslim edeceğimiz doğum günü hediyeleri hazır. Şimdiden doğum günlerini tebrik ediyor, her birine güzel, mutlu ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

Açıklamada, 1 Ocak 2005 ile 31 Aralık 2016 arasında doğan ve Konya sınırları içinde ikamet eden herkesin kayıt yapabildiği, kayıtların hak kaybı yaşanmaması adına ebeveyn kontrolünde yapılması gerektiği aktarıldı.

Hediye dağıtımının ise 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihlerinde başvuru sahibinin doğum gününde gerçekleştirileceği kaydedildi.

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