Konya'da su çukuruna düşen kadını itfaiye kurtardı

KPSS sınav görevli ücreti 2022: KPSS sınav gözetmen ücreti ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, su çukuruna düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Orhaniye Mahallesi'nde Emine Akkuş (55), kısmen suyla dolu olan 5 metre derinliğindeki çukura düştü.

Akkuş'un çığlıklarını duyan yakınları, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerince çukurdan çıkarılarak Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.