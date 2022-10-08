Konya'da inşaat boşluğuna düşen işçi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, inşaat boşluğuna düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Cinler Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Mustafa Ö. (55), henüz belirlenemeyen nedenle inşaatın boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan yaralı işçi, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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