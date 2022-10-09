Konya'da arıtma çamuru organik gübre oluyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin, Merkez Atıksu Arıtma Tesisleri'nde arıtarak stabil hale getirdiği doğal çamurun hem çiftçiye destek sağladığı hem de toprakta ürün verimliliğini artırdığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait Konya Atıksu Arıtma Tesisleri'nde yıllık yaklaşık 35 bin ton organik gübre üretildiği belirtildi.

Açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, "Arıtma çamuru, organik gübre olarak ülke ekonomisine ve tarımsal ekonomiye kazandırılıyor. Tesislerde arıtılmış ve stabil hale getirilmiş çamurdan hem enerji elde ediyoruz hem de toprakta uygulamaları yaparak bertaraf için ilave bir yatırıma gerek kalmaksızın gübre olarak değerlendiriyoruz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Türkiye'de mevzuata uygun biçimde arıtma çamurunun toprakta kullanımına dair resmi izinleri alan ilk idare olmasının yanı sıra akademik çalışmalarla da konunun çok boyutlu olarak değerlendirmelerini yapan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün, birçok alternatif değerlendirme alanında pilot çalışmasıyla da üretiminin referans olduğu belirtildi.

- Çiftçiler memnun

Yine aynı açıklamada Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Taylan Dolu'nun da şu görüşlerine yer verildi:

"Dünyada arıtma çamurları, özellikle Çin'de, Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında ve Amerika'da yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ben doktora tezimde bu kapsamda birçok çiftçiyle görüşme yaptım. Çiftçilerin arıtma çamurlarına olan talebi oldukça yüksek seviyede ve bunları sürekli şekilde kullanmak istiyorlar. Arıtma çamurlarının KOSKİ tarafından kullandırılması oldukça önemli bir durum. Dünyadaki gübre fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu düşünürsek çiftçiler için bu çok kıymetli. Yaşadığımız bölgede özellikle kuraklık da düşünüldüğü zaman hem arıtılmış suların çiftçiler tarafından tarımsal üretim amacıyla kullanılması hem de arıtma çamurlarının gübre yerine toprak destekleyici olarak tarlalarda kullanılması açısından KOSKİ, çok güzel ve önemli bir görev yapmaktadır."

Arıtma çamuru kullanan çiftçilerden Alpay Üstündağ, arıtma çamurundan oldukça memnun olduğunu belirtirken, "Bulunduğumuz bölgede biz bu uygulamayı iki kere yaptık. Burada yonca ekimi yapıyoruz. Bu topraklar organik madde yönünde çok zengin değildi. Gübreyi attıktan sonra yaptığımız analizlerde farkı gördük. Organik madde yönünden toprak çok verimlileşti. Kalite artışı oldu. Biz bunu birebir gözlemledik. Buradaki topraklar 10 yıl kimyasal gübre istemez. Bu gübrelemeden sonra bir daha hiçbir kimyasal gübre atmadık. Tamamen doğal yetiştiriyoruz ve Türkiye'nin her tarafına da yonca gönderiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Suni gübreye göre yüzde 50 daha etkili

Tarımsal üretimde arıtma çamurunu 10 yıldır kullanan bir başka çiftçi Muammer Nur Koyuncu ise şunları kaydetti:

"Suni gübreden çok daha faydalı ve kaliteli. Diğer gübrelere oranla faydasını yüzde 50 fazla gördük. Yonca, silajlık mısır, şeker pancarı hepsinde kullandık. Genellikle hepsinde aynı oranda verim aldık. Bizim topraklarımızın PH ve kireç oranı çok yüksek olduğu için bu çamurun bize faydası çok yüksek oluyor. Bu çorak ve verimsiz toprakları, arıtma çamuruyla, hayvan gübresiyle verimlileştirmeye çalışıyoruz."

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