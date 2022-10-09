Konya'da devrilen tırın sürücüsü öldü

KPSS'de kalem ve su veriliyor mu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Metin Öztürk idaresindeki 42 AFS 364 plakalı tır, Belkaya Mahallesi'nde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Öztürk'ün cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.