Karapınarlı öğrencilere İstanbul gezisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA)- Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karapınar İlçe Temsilciliği, orta öğretim öğrencilerine yönelik İstanbul gezisi düzenledi.

Ayasofya Camisi, Sultanahmet Camisi, Gülhane Parkı, Yerebatan Sarnıcı Müzesi, Dikilitaş, Çemberlitaş sütunu gibi tarihi yerleri gezen öğrenciler İstanbul'u görmenin mutluluğunu yaşadı.



TÜGVA Karapınar İlçe Temsilcisi Rasim Doğan, "Gençlerimize tarihi bilinci verilmesi anlamında bu geziler çok önemli. Gençlerimize değer veriyoruz. Bu gezinin düzenlemesinde ve gençlik çalışmalarına katkı veren TÜGVA Konya şubesi başkanımız Veli Vural'a teşekkür ediyorum." dedi.​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.