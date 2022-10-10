Konya'da oynadıkları tüfek kazara ateş alan 3 çocuktan 1'i öldü, 1'i yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, oynadıkları tüfek kazara ateş alan 3 çocuktan 1'i öldü, 1'i yaralandı.

İddiaya göre, Zengen Mahallesi'nde bir evin müştemilatında M.F.A. (15), C.T. (14) ve M.K'nin (16) oynadıkları tüfek kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği C.T. (14) olay yerinde hayatını kaybetti, M.K. (16) yaralandı.



Yaralanan M.K. sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden C.T'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayın şüphelisi M.F.A. ekiplerce gözaltına alındı.

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