Konya'da havaların soğumasıyla Sobacılar Sokağı hareketlendi

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KONYA (AA) - Konya'da, havaların hissedilir biçimde soğumasıyla Tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki Sobacılar Sokağı'nda da hareketlilik yaşanıyor.

Farklı ebatlardaki soba ve saç kovalar dükkanların önüne çıkarılırken, sokak içinde gözle görülür kalabalık da esnafın yüzünü güldürdü.

Sobacılar içi esnaflarından Muhammed Ali Demirçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 3-4 gündür soba satışlarının arttığını ifade ederek, "Havalar soğuyunca soba satışları haliyle artsa da satışlar her sene azalıyor. İnsanlar genelde kuzine fırınlı sobaları tercih ediyorlar, içinde patates, soğan da pişirip fırınını kullanmak amacıyla alıyorlar." dedi.

Soba fiyatlarının 1500 liradan başladığını kaydeden Demirçal, iyi bir soba almak için vatandaşların boruları ve kovasıyla 3 bin-3 bin 500 liralık bir bütçe ayırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Soba satıcısı Ahmet Tezcan ise doğalgazın şehirde yaygınlaşması nedeniyle soba satışlarının eski yıllardaki kadar çok olmasa da kış önü havalar soğuyunca işlerinin arttığını dile getirdi.

Çarşıya gelen Hayriye Çetin ise eskidiği için sobasına saç kova almaya geldiğini belirtti.

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