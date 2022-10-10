KOMEK ve ASEM güz dönemi eğitim kayıtları başladı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri'nde (ASEM) güz dönemi eğitim kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK'in kurulduğu günden bugüne kadar 571 farklı branşta 1 milyondan fazla kursiyere eğitim vererek çok önemli bir misyon üstlendiğini belirtti.

Altay, yeni dönemde Konya başta olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından 80 bin 123 kursiyerin katılımıyla rekor sayıda kayda ulaştıklarını vurgulayarak, "Yüz yüze ve uzaktan eğitimlere vatandaşlarımızın teveccühü bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Gösterilen bu ilgi ve alaka bizi ilerisi için daha çok motive ediyor. Yeni eğitim döneminin tüm kursiyerlerimiz ve eğitimlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.