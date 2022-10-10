Konyalı milli sporcu Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya aldı

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KONYA (AA) - Konya Spor Lisesi öğrencisi ve Selçuklu Belediyespor Kulübü milli sporcusu Çetin Karapınar, İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Konya'da, 9 yıl önce seyrettiği "Çelik Yumruklar" filminden etkilenerek, kick boksa başlayan Karapınar (17), katıldığı müsabakalardan elde ettiği derecelerin yanı sıra İtalya'da katıldığı Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Karapınar, izlediği filmden sonra kendi kendine antrenmanlar yaptığını, daha sonra ailesinin desteğiyle Selçuklu Belediyespor Kulübü'ne başladığını belirtti.

Yaşıtlarına spor yapmaları için tavsiyede bulunan Karapınar, "Bence bütün gençler bir spora başlamalı ve bu heyecanı tatmalı. Bence her gencin bir hedefi olmalı. Benim bundan sonraki hedefim, olimpiyatlarda derece yapmak. Selçuklu Belediyespor Kulübü'ne, antrenörümüz Mevlüt Aker'e ve Konya Spor Lisesi'ne teşekkür ediyorum."

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