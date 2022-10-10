KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin Atabey Gençlik Projesi kapsamında 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik hizmetlerini sürdüren Bilgehaneler, ödüllü slogan yarışması düzenliyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Sloganımızı Sen Belirle, Akla Hayale Gelsin" mottosuyla düzenlenen yarışmaya son başvuru tarihinin 17 Ekim olduğu belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bilgehanelerin, 'Sloganımızı Sen Belirle, Akla Hayale Gelsin' mottosuyla açtığı slogan yarışmasına yaş sınırı olmadan herkes katılabiliyor. Çeşitli ödüllerin verileceği yarışmanın konusu Bilgehaneler olacak. Her katılımcının bir sloganla katılabileceği yarışmaya başvurular 'yarisma.konya.bel.tr' adresinden alınıyor. Sonuçlar ise Bilgehaneler'in sosyal medya hesaplarından duyurulacak."