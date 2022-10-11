Konya'da çantalarında 1500 uyuşturucu hap ele geçirilen iki kadın tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çantalarında uyuşturucu hap taşıyan iki kadın cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik, Meram ilçesinde operasyon düzenledi.

Ekipler, durdurdukları Ceyhan Y. ve Ülkü C'nin çantalarında yaptığı aramada, 1500 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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