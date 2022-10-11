Bozkır Kaymakamı Deniz, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

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KONYA (AA) - Bozkır Kaymakamı Ahmet Berkay Deniz, Bozkır Meslek Yüksekokulu'ndaki üniversite öğrencileriyle müzik etkinliğinde buluştu.

Deniz, okulun spor salonundaki programda yaptığı konuşmada, "Mardin'den, İstanbul'dan, Şırnak'tan, Gaziantep'ten, Giresun'dan gelen bu memleketin gençleri her daim himayemiz altında olacak. Aileniz, abiniz, kardeşiniz olarak sizlere hiçbir zaman anne babanızın eksikliğini hissettirmemek için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Etkinlikte öğrencilere, çeşitli ikramlarda bulunuldu.





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