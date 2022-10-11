Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen 9 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyete götürüldü.





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