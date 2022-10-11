Yunak'ta açık havada kitap okumu etkinliği düzenlendi

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KONYA (AA) - Yunak Kaymakamlığı ve Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Kitap Okuyalım Okuduklarımızı Paylaşalım" projesi kapsamında kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek için açık havada kitap okuma etkinliği düzenledi.



Yunak Atatürk İlköğretim Okulu ve Hacıtekin İlköğretim Okulu bahçesinde "Kitap oku, geleceğini doku" sloganı ile düzenlenen etkinlikte, Yunak Kaymakamı Murat Karahan, ilçe protokolü ve öğrencilerle yaklaşık yarım saat boyunca kitap okudu.



Proje kapsamında sınıf ve Türkçe öğretmenleri eşliğinde öğrencilerin yaş ve beğenilerine göre seçilen kitaplar okunduktan sonra kitapların özeti çıkarıldı.



Kaymakam Karahan, kitap okuma adına yapılan her türlü etkinlik ve faaliyetlere katılacaklarını ve destek vereceklerini belirtti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan ise kitap okuma alışkanlığının insan hayatına kattığı olumlu etkileri anlatarak, öğretmen ve öğrencilerle bu yılı okuma yılı ilan ettiklerinin altını çizdi.

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