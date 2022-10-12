Konya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı, olaya karışan iki kişi tutuklandı.

Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı'nda aralarında husumet bulunduğu iddia edilen S.K. (18), Ü.B. (13) ve O.K. (16) ile M.K. (16), S.K. (36) ve M.K. (22) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki gruptan 6 kişi bıçakla yaralandı.

Yaralılar, polis araçları ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan S.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olaya karışan diğer kişiler, tedavileri sonrasında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.K. (22) ve M.K. (16) tutuklandı.





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