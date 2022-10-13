Bağyurdu Aşevi mahalle sakinlerine ve misafirlere hizmet veriyor

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KONYA (AA) - Bozkır'ın Bağyurdu Mahallesi'nde hizmet veren Bağyurdu Aşevi, misafirler için yılın 9 ayında yemek çıkarıyor.

Bağyurdu Hizmet Vakfı tarafından 2016'da kurulan sosyal tesiste aşevi, sağlık ocağı ve misafirhane mahalle sakinlerinin taktirini topluyor.

Vakfın Onursal Başkanı Ramazan İmik, AA muhabirine, günlük 30-40 kişiye hizmet verdiklerini söyledi.

Yılın 9 ayında kesintisiz hizmet verildiğini anlatan İrmik, "Burada yapılan hizmetlerimiz sadece ihtiyaç sahiplerine yönelik değildir. Mahallemize çeşitli sebeplerle gelen vatandaşlar, köydeki evinin müsait olmaması veya gidecek yerinin olmaması gibi sebeplerle gönül rahatlığıyla mahallemize gelebilirler." diye konuştu.





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