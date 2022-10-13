Kulu'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

KONYA (AA) - Konya’nın Kulu ilçesinde okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu sürücü ve oğlu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nergis Tanık idaresindeki 42 GB 084 plakalı otomobil ile Bekir Olhan yönetimindeki 42 GEA 68 plakalı okul servis aracı Ankara Caddesi Öğretmenler evi kavşağında çarpıştı.
Servis aracı sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil sürücüsü Tanık ile yanında bulunan 8 yaşındaki oğlu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Tanık ve oğlu itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralılar Kulu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken okul servis aracının kaza sırasında boş olduğu öğrenildi.