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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü

AA

Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü

KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Avcı'nın kullandığı 42 AHY 486 süt toplama aracı, Kadınhanı Polatlı kara yolunun Atlantı kasabası mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Avcı'nın cenazesi Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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